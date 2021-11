DIRECT. Procès des attentats du 13-Novembre : l'ancien président François Hollande attendu à la barre

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #13_NOVEMBRE

: Retour à la Cour d'Assise spéciale de Paris pour rejoindre notre reporter judiciaire Catherine Fournier afin de suivre le procès du 13 novembre. L'ancien Président François Hollande doit être auditionné cet après-midi.

: Notre reporter judiciaire Catherine Fournier est à la cour d'assises spéciale pour suivre le procès des attentats du 13 novembre 2015. Cet après-midi, l'ancien président François Hollande doit être entendu.

: Avant d'aller déjeuner, un petit point sur l'actualité :



• La Russie rejette les accusations du Premier ministre polonais, qui accuse Moscou d'être le commanditaire de la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.



L'homme placé en garde à vue lundi soir après la disparition de la joggeuse de 17 ans en Mayenne, retrouvée vivante, a été mis hors de cause, a annoncé la procureure de Laval.



• Le premier projet de résolution de la COP26 encourage les pays à réviser à la hausse leurs engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dès 2022, soit trois ans avant la date prévue par l'accord de Paris.



• Le pass sanitaire des plus de 65 ans sera désactivé, en l'absence d'une dose de rappel, "6 mois et 5 semaines" après la précédente injection, à partir du 15 décembre, a précisé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.



• François Hollande est attendu au procès des attentats du 13-Novembre, où il a été cité comme témoin par une association de victimes. Vous pourrez suivre son témoignage dans notre direct.

: A plusieurs reprises, le président de la cour, Jean-Louis Périès, a tenté de recadrer les débats. Du côté des avocats de la défense, Martin Méchin, sceptique quant à la pertinence d'entendre François Hollande, rappelle qu'il s'agit avant tout du "procès des accusés" et redoute une "mauvaise utilisation du procès pénal".

: "L'idée n'est pas de faire un autre procès que celui des terroristes mais, en même temps, de déterminer très clairement les raisons pour lesquelles on peut en arriver là."



Depuis l'ouverture du procès, les questions autour de supposées responsabilités de l'Etat et de ses services se sont inscrites en filigrane des débats. A commencer par les interrogations sur le suivi des terroristes, mais aussi sur la prévention des attentats.



: "Les victimes attendent des réponses." Au procès des attentats du 13-Novembre, les parties civiles espèrent des explications de la part des accusés, mais parfois aussi de celle des responsables politiques en poste à l'époque. C'est donc "avec intérêt" que certaines suivront cet après-midi l'audition de l'ancien président de la République, François Hollande.







(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)

: Voici les principales informations ce matin :



• # L'Allemagne est favorable à de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie. Berlin accuse le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, d'exploiter "sans scrupules" les migrants en les envoyant à la frontière avec la Pologne.



• Lors de son intervention télévisée, Emmanuel Macron a annoncé des mesures d'ordre sanitaire. Mais il a surtout défendu son bilan et esquissé des réformes pour l'avenir.



Vingt-quatre heures après sa disparition en Mayenne, la joggeuse de 17 ans a été retrouvée vivante à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe). Des gendarmes se trouvent toujours sur place pour poursuivre les investigations.



• François Hollande est attendu au procès des attentats du 13-Novembre, où il a été cité comme témoin par une association de victimes. Vous pourrez suivre son témoignage dans notre direct.

: François Hollande est cité comme témoin par une association de victimes au procès des attentats de Paris. L'audition de l'ancien chef de l'État doit débuter à 12h30 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Vous pourrez la suivre dans notre direct.