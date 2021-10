Procès des attentats du 13-Novembre : une famille soudée par le deuil

Les témoignages de victimes se succèdent au procès des attentats du 13 novembre 2015. Le père et le frère de Pierre Innocenti, tombé sous les balles à 40 ans, seront à la barre vendredi 22 octobre.

Avant le drame du 13-Novembre, Pierre Innocenti travaillait en famille dans un restaurant italien situé à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine). Accompagné de son meilleur ami Stéphane, Pierre assistait, le 13 novembre 2015 au Bataclan, au concert du groupe Eagles of Death Metal. Les deux restaurateurs font partie des 90 personnes tuées dans l'attentat.

Rester fort

Mais le lundi suivant, le frère de Pierre Innocenti tient absolument à rouvrir le restaurant, afin d'y accueillir tous ses amis et rendre un dernier hommage à celui qui était passionné de surf. "Je suis allé chercher une planche, j'ai donné des stylos et des potes ont commencé à écrire des mots dessus", se souvient avec émotion Charles Innocenti, qui n'avait pas ressorti la planche depuis l'hommage. Vendredi 22 octobre, il se retrouvera pour la première fois face aux responsables présumés de l'attaque. Leur père, Alfio, sera aussi présent au procès et souhaite rester fort en mémoire de son fils.