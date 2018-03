"Je présente mes excuses" : trois semaines après sa relaxe, Jawad Bendaoud accorde une interview à BFMTV

L'homme qui avait logé des terroristes du 13-Novembre demande aux familles des victimes leur pardon et évoque notamment sa nouvelle vie, loin de la Seine-Saint-Denis.

Lunettes de soleil sur le nez, veste du club de foot de Manchester City sur les épaules... C'est sur une plage, loin de Paris, que Jawad Bendaoud a choisi de s'exprimer face à la caméra de BFMTV, mercredi 7 mars. Sa première interview depuis que le tribunal correctionnel de Paris l'a relaxé pour des faits de "recel de malfaiteurs terroristes" il y a bientôt un mois.

Celui qu'on surnomme le "logeur de Daech" raconte notamment son "soulagement" et l'"effet de surprise" qu'il a ressenti lors du verdict. Revenant sur son attitude au procès où il a été accusé d'avoir "fait un show" et d'avoir choqué des familles de victimes, il dit "comprendre que ça ait énervé." Mais il explique que "dans ce genre de situation, j'étais innocent et ma seule défense c'était l'attaque".

Je pensais être condamné. Parce qu’il y a l’opinion publique. Les juges, comme a dit mon avocat, ont fait preuve de courage.Jawab Bendaoudà BFMTV

Ce verdit lui a permis de quitter la prison de Fresnes (Val-de-Marne) où il était incarcéré depuis novembre 2015. Pour autant, après "avoir passé 27 mois à l’isolement", il reconnaît ne pas s'être "préparé à sortir de prison".

"Je préfère rester au calme"

Lors de son procès en février, il ne s'était pas excusé, expliquant qu'il n'était pas responsable des attentats jihadistes de novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Cette fois, Jawad Bendaoud change de ton : "Il y a beaucoup de personnes qui n'accepteront pas mon pardon mais (...) je présente mes excuses à toutes les familles des victimes car même si je n'ai jamais voulu être lié à cette affaire, j'y serai lié toute ma vie."

Aujourd'hui, Jawad Bendaoud explique ne plus habiter en Seine-Saint-Denis. Il "préfère rester au calme", n'a "pas envie de me mélanger à la foule." Surtout, il confie se sentir "responsable, un peu, de ce qui s’est passé pour les habitants de Saint-Denis, parce qu’il y a quand même des gens qui ont été traumatisés".

Après deux ans d'"enfer", il espère désormais un avenir "calme, sans vague, avec [son] fils" :

J'essaie de me remettre dans le bain, comme si j'étais en apnée jusqu'à maintenant et que je sortais enfin de l'eau.Jawad Bendaoudà BFMTV

