Attentats du 13-Novembre : le début d'un procès historique

À partir du mercredi 8 septembre, et ce, pendant 9 mois, la justice française devra replonger dans le dossier des attentats du 13-Novembre. Un début des audiences sous sécurité maximale à l'ancien palais de la justice, dans le premier arrondissement de Paris. Des parties civiles et de nombreux avocats sont présents sur place, espérant obtenir des réponses auprès des accusés.

Salah Abdeslam attendu au tournant

"L'audience a pris un peu de retard. La salle d'audience est ouverte, les avocats ont pris place et les accusés devraient prendre place d'une minute à l'autre", indique Nathalie Perez, journaliste pour France 3. Salah Abdeslam, l'accusé le plus attendu à ce procès, est surveillé de très près. "On ignore toujours [...] s'il va s'expliquer cette fois-ci ou rester mutique comme il l'a été depuis 6 ans" précise la journaliste. Certains co-accusés vont demander pardon auprès des victimes, qui seront présentes en petit nombre. Ces dernières seront appelées à témoigner à partir du 28 septembre.