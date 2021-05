Suspicions d'action violente : quatre personnes d'origine tchétchène interpellées dans le Bas-Rhin

Quatre jeunes d'origine tchétchène ont été interpellés, mercredi 26 mai, dans le Bas-Rhin par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet national antiterroriste (Pnat) relative à des suspicions de préparation d'action violente, a appris France Télévisions de sources concordantes. Les suspects ont été interpellés à Strasbourg et Schiltigheim.

Depuis plusieurs mois, après l'assassinat mi-octobre du professeur Samuel Paty par un jeune réfugié tchétchène, Abdoullakh Anzorov, les autorités françaises ont mis l'accent sur les Tchétchènes de France, en accélérant les procédures d'expulsion de ceux qui sont soupçonnés de radicalisation. Fin avril, trois personnes, deux originaires de Russie et une de Géorgie, pour partie issues de la communauté tchétchène, avaient été mises en examen et écrouées pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "financement du terrorisme".