Sécurité : deux islamistes arrêtés

Après l'arrestation d'un homme et d'une femme, les 18 et 22 décembre dernier, et leur mise en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle", Fanny Stenneler explique, à propos de la jeune femme, qu'il s'agit "d'une jeune fille âgée seulement de 19 ans. Elle habite la région parisienne et ces dernières semaines, elle avait cherché à se procurer des armes à feu, notamment une kalachnikov, sans y parvenir. Elle a été arrêtée avant."

Une stratégie de dissimulation

La journaliste ajoute : "Sa cible était notamment des militaires, mais aussi un lieu public, comme un café en province. Alors, ce qui fait froid dans le dos, chez cette jeune fille, c'est qu'elle avait orchestré sa vie autour d'une stratégie de dissimulation, c'est ce qu'elle a expliqué aux enquêteurs."

