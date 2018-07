Gendarmes : les Français à l'école espagnole

"Vous allez exécuter cinq tractions super rapidement. C'est compris ? Cela doit aller vite ! Allez, on commence !", tonne un entraîneur espagnol. Les futurs gendarmes, espagnols et français, effectuent une séance de sport dans un collège militaire situé à Valdemoro (Espagne), à trente kilomètres de Madrid. C'est une première. Les élèves feront neuf mois de formation commune avec des instructeurs des deux pays et des gendarmes français bilingues.

120 élèves français, plus de 300 espagnols

"Au niveau des frontières, de la lutte antiterroriste, on a beaucoup de compétences communes et on est amené à travailler ensemble, donc cette formation est fondamentale pour notre travail au niveau européen", confie un gendarme espagnol. Les cent-vingt élèves français partagent le quotidien de plus de trois cents camarades espagnols et chacun met son expérience au service de l'autre. Ils travaillent d'ailleurs en binôme et chaque exercice est analysé pour un meilleur apprentissage.

