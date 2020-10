Enseignant décapité dans les Yvelines : l'itinéraire du terroriste se précise

Trois jours après l'attaque qui a coûté la vie à Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), quinze personnes sont en garde à vue. Parmi elles, quatre collégiens soupçonnés d'avoir reçu de l'argent de la part du terroriste, en échange d'informations. Vendredi 16 octobre, veille des vacances scolaires, Abdullah Anzorov, 18 ans, quitte son domicile d'Evreux (Eure) pour rejoindre Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), à 80 km de là. D'après les témoignages rassemblés par les enquêteurs, il passe une partie de l'après-midi à rôder près de l'établissement.

Peu avant 16h, le terroriste aborde des collégiens et leur demande des renseignements sur Samuel Paty, contre de l'argent. L'un des adolescents abordé est l'ami d'un élève dont la mère témoigne à visage caché : "L'un de ses copains arrive en lui disant 'regardez le monsieur là-bas m'a donné de l'argent pour que je lui dise c'est qui monsieur Paty'. Mon fils lui dit 'ce n'est pas bien ce que tu as fait'. Le petit répond 't'en fais pas je vais gérer'". Il s'agirait de 300 euros en billets de 10. Une heure plus tard, Abdullah Anzorov assassine Samuel Paty avant d'être abattu par la police.