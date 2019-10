Attentat déjoué : le suspect voulait s'inspirer du 11-Septembre

Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a annoncé jeudi 17 octobre au soir, lors de son passage dans l'émission Vous avez la parole, sur France 2, qu'un attentat "inspiré du 11-Septembre" avait été déjoué fin septembre. "Ce que l'on sait sur le profil du suspect arrêté, c'est que ce serait un jeune homme âgé de 22 ans et de nationalité française. Il aurait parlé de son souhait de commettre un attentat inspiré de celui du World Trade Center à New York (États-Unis), à savoir un détournement d'avion", rapporte la journaliste Lilya Melkonian, en duplex depuis Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine.

Il aurait cherché à se procurer une arme

"On ne sait pas dans quelle mesure, à ce stade, ce projet était avancé, et s'il visait ou non la France. Mais selon des sources proches du dossier, face à la difficulté de mettre en œuvre ses intentions, il aurait cherché à se procurer une arme. Les enquêteurs de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) l'auraient alors interpellé dans les Hauts-de-Seine. Le jeune homme a été mis en examen et incarcéré le 26 septembre dernier pour association de malfaiteurs terroriste criminelle", conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT