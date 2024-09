Tentative d'incendie à la mairie d'Angoulême : le suspect a été placé en garde à vue et mis en examen

L'homme qui a tenté de mettre le feu à la mairie d'Angoulême (Charente) le 21 août a été placé en garde à vue et mis en examen, selon un communiqué de la procureure de la République d'Angoulême, mardi 3 septembre.

L'homme, grièvement blessé par balles par les policiers municipaux et hospitalisé après avoir répandu de l'essence au sein de l'hôtel de ville, a été mis en examen "des chefs de tentative d'homicide sur des personnes chargées d'une mission de service public, tentative d'homicide sur des personnes dépositaires de l'autorité publique et destructions par moyen dangereux", a annoncé dans un communiqué la procureure, Stéphanie Aouine.

En garde à vue en milieu hospitalier

Le suspect n'avait pas pu être entendu plus tôt "en raison de sa situation médicale et des troubles psychiques constatés par les médecins", mais "après plusieurs jours de prise en charge médicale et psychiatrique", "son audition a été jugée possible", explique la procureure. Il a été placé en garde à vue en milieu hospitalier et entendu lundi, mais est "resté évasif sur ses motivations, indiquant néanmoins qu’il visait les biens, en l'occurrence les locaux de la mairie, et non les personnes qui s'y trouvaient, et qu'il n'avait pas agi pour un motif religieux". Le parquet a également réclamé le placement du suspect en détention provisoire. "Le délibéré (..) est en cours", selon le communiqué.