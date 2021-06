Suisse : un réseau lyonnais de cambrioleurs d'armureries démantelé

La police judiciaire de Lyon a démantelé un réseau de cambrioleurs, notamment spécialisé dans des attaques d'armureries en Suisse, indique ce vendredi 11 juin une source policière à franceinfo. Sur les huit personnes interpellées lundi à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne (Rhône), six ont été déférées jeudi. Âgés de 25 à 40 ans environ, cinq hommes ont été placés en détention provisoire et une femme sous contrôle judiciaire. Certains d'entre eux avaient déjà été condamnés pour des faits de droit commun.

Les personnes interpellées étaient sous surveillance policière

Repérés après un cambriolage et une séquestration au domicile de personnes âgées à Cartigny, dans le canton de Genève, en Suisse, ils avaient été placés sous surveillance policière. Il s'avère qu'en plus de cambriolages chez des particuliers, chez lesquels ils dérobaient notamment des bijoux, ils visaient également des armureries, comme en avril dernier dans le canton de Vaud. Les faits qui leur sont reprochés ont eu lieu en 2020 et 2021. La surveillance policière a permis de les identifier lors de repérages de ces boutiques. Les policiers ont notamment saisi deux armes, dont un fusil mitrailleur, et deux voitures volées.

Le démantèlement de cette équipe qui opérait entre la France et la Suisse est le fruit du travail conjoint de la brigade de répression du banditisme et de la brigade de recherche et d'intervention de Lyon et de leurs homologues Suisses.