Somme : un garçon de six ans retrouvé mort dans une chambre d'hôtel

Son père a été découvert, pendu à un pylône électrique, le long d'une route de campagne.

Un garçon de six ans a été retrouvé mort dimanche 10 novembre dans une chambre d'hôtel de Friville-Escarbotin (Somme), rapporte France Bleu Picardie. Un peu plus tôt, son père avait été découvert, pendu à un pylône électrique, le long d'une route de campagne, à six kilomètres et demi plus au sud, sur la commune d'Yzengremer.

La veille, le père avait prévenu ses proches par téléphone de ses intentions suicidaires. Parmi eux, son ex-compagne, la mère de l'enfant. Les premiers éléments de l'autopsie révèlent que l'enfant n'a pas reçu de coups sur son corps. Des somnifères et une bonbonne d'hélium rattachés à un masque de plongée ont été retrouvés dans la chambre à proximité du garçon.

Une enquête de flagrance pour assassinat est actuellement ouverte. Le parcours exact et les circonstances de la venue du père et de son fils dans la Somme restent encore à éclaircir. Tous les deux étaient originaires de Lorraine.