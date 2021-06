Seine-Saint-Denis : un incendie se déclare, des jeunes aident à évacuer

L'incendie a commencé dans un quartier de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), derrière la Basilique de la ville. Apparemment, des tirs de pétards ou des fusées, tirées par des enfants, seraient à l'origine du sinistre. Il a démarré dans un local technique appartenant au Secours Populaire. "On a préféré évacuer les gens de tout le bâtiment, avec les jeunes, ils ont été très réactifs, ils ont eu un sang-froid pas possible, ils sont intervenus sans réfléchir", loue Issam Ezryouly, chauffeur-livreur.

Réactivité et solidarité

Très vite, les jeunes du quartier ont pris les choses en main pour évacuer les habitants de l'immeuble dans lequel les flammes se sont déclarées. "On a toqué à toutes les portes. Ceux qui pouvaient descendre sont descendus tranquillement tout seuls, on a croisé deux personnes à mobilité réduite, on les a aidées", raconte Landry Ngang, étudiant en sciences politiques. Les soldats du feu ont rapidement mis fin à l'incendie. Tous les habitants ont loué la bravoure de ces jeunes.