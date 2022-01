Seine-Saint-Denis : un important incendie ravage 17 000 m2 d'entrepôt à Stains

Les dégâts sont importants. Un incendie d'entrepôt, qui a ravagé 17 000 m2, est en cours vendredi 7 janvier à Stains (Seine-Saint-Denis), au nord de Paris, rapporte la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il n'y a "pas de victime", a souligné la préfecture, ajoutant qu'un périmètre de sécurité est mis en place car le feu est "maitrisé mais pas éteint", a précisé la BSPP.

Entre "100 et 120 pompiers de Paris" sont mobilisés, ainsi qu'une "vingtaine" de pompiers du Val d'Oise, a précisé la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). "Pour l'instant, les fumées ne perturbent pas le trafic aérien, ni ferroviaire", à l'intérieur ce sont "les vêtements, les matériaux, tout ce qui est encore entreposé" qui brûle, a précisé à l'AFP la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Aucune activité sensible sur ce site

"La structure est fragilisée et une partie s'est effondrée", a précisé la BSPP qui a utilisé le Robot Rex, déjà employé lors de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Equipé d'une lance incendie, ce robot a permis de progresser dans l'enceinte "sans engager les moyens humains".

L'opération a également nécessité l'intervention de l'unité RSMU (recherche et sauvetage en milieu urbain) équipée de "scies, de tronçonneuses" qui ont permis "d'ouvrir certaines alvéoles de l'entrepôt qui étaient fermées par des rideaux métalliques" afin de "s'assurer que le feu ne se soit pas déclaré dans d'autres alvéoles". L'origine du sinistre, qui s'est déclaré vers 3 heures, est inconnue à ce stade.

Ce vaste entrepôt, divisé en plusieurs activités et utilisé par "une vingtaine d'entreprises" notamment de confection textile et de produits d'hygiène et d'entretien selon la préfecture, n'abritait aucune activité sensible.