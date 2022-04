Seine-Saint-Denis : le policier dont le tir a causé la mort d'un automobiliste a été mis en examen pour "violences volontaires"

Le policier dont le tir a causé la mort d'un automobiliste à Sevran a été mis en examen pour "violences volontaires", a annoncé le parquet de Bobigny, samedi 2 avril. Le fonctionnaire de police a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Il a notamment interdiction de se rendre en Seine-Saint-Denis, d'entrer en relation avec les témoins du dossier et la famille de la victime et de détenir ou porter une arme.

Le drame s'est déroulé samedi 26 mars à la mi-journée quand un équipage de la brigade anticriminalité d'Aulnay-sous-Bois a voulu contrôler une fourgonnette, arrêtée à un feu rouge, selon la déclaration du procureur à la presse. La camionnette avait été signalée volée le jour même. Une plainte avait été déposée au commissariat d'Aulnay et une enquête ouverte. Le véhicule était conduit par un père de famille prénommé Jean-Paul, âgé de 53 ans.

Le drame a provoqué cinq nuits consécutives d'échauffourées dans plusieurs communes limitrophes de Seine-Saint-Denis. A Sevran, Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France, des véhicules et des poubelles ont été incendiés et des projectiles jetés sur les forces de l'ordre.