Seine-Maritime : une voiture force un barrage lors d'un semi-marathon, un bénévole blessé

La victime, légèrement blessée, avait tenté de s'interposer entre les coureurs et la voiture. L'automobiliste a été interpellé.

Un automobiliste a forcé un barrage mis en place à l'occasion du semi-marathon des Boucles de la Seine, dimanche 24 octobre à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), blessant légèrement un bénévole de l'organisation, rapporte France Bleu Normandie. Ce bénévole avait tenté de s'interposer entre les coureurs et la voiture.

"Toute la matinée et ce samedi, les bénévoles et les agents municipaux mobilisés se sont fait engueuler, insulter et certains ont même tenté de passer en force. Uniquement pour ne pas 'perdre' quelques secondes ou quelques minutes sur la route !", écrit dans un post Facebook le maire de la ville Laurent Bonnaterre, qui lance auprès de France Bleu Normandie un "appel au calme".

"Nous devions assurer la sécurité des coureurs alors il y avait de l'attente, quelques secondes voire quelques minutes", poursuit-il. La main du bénévole a été accrochée par le rétro de la voiture de l'automobiliste qui a franchi le barrage du rond-point de l'Hôtel de ville. La plaque d'immatriculation de l'automobiliste a été relevée par des témoins présents sur les lieux. Il a ensuite été interpellé par les forces de l'ordre.