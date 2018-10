Seine-et-Marne : le collège André-Malraux de Montereau-Fault-Yonne évacué après une intoxication

Des reconnaissances sont actuellement en cours dans l'établissement scolaire par les équipes risque chimique de la préfecture.

Les 550 élèves du collège de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) ont été évacués, mardi 9 octobre, dans l'après-midi, après une intoxication d'origine encore inconnue. Six élèves de onze à treize ans ont été évacués en milieu hospitalier mais leur état de santé s'est amélioré et ils ne sont plus considérés en urgence absolue, a appris franceinfo auprès de la préfecture de Seine-et-Marne.

Difficultés respiratoires et tremblements

Par ailleurs, 39 collégiens plus légèrement touchés ont été pris en charge par leurs parents après qu'ils ont présenté des difficltés respiratoires et des tremblements. Des reconnaissances sont actuellement en cours dans l'établissement scolaire par les équipes chargées des risques chimiques de la préfecture. L'objectif est de déterminer les causes de cette intoxication.