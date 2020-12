Antilles françaises : une femme tuée par un requin à Saint-Martin

Le requin a arraché la jambe de la victime, qui a été retrouvée inconsciente sur une plage près d'un restaurant. La baignade et les activités nautiques ont été interdites pendant 48 heures.

Une femme de 39 ans est morte après avoir été attaquée par un requin à Saint-Martin, jeudi 10 décembre dans la soirée, dans les Antilles françaises, a appris vendredi 11 décembre franceinfo auprès de la gendarmerie. La victime a été retrouvée inconsciente sur une plage près d'un restaurant, sur la Baie Orientale de l'Île. Les secours n'ont rien pu faire, la victime ayant eu une jambe arrachée par le requin et ayant perdu trop de sang.

Pour éviter un autre accident, la Collectivité de Saint-Martin a publié un arrêté qui précise que la baignade et les activités nautiques sont strictement interdites pendant 48 heures sur toutes les plages de son territoire, y compris les plages des îlets Pinel, Tintamarre et Caye Verte rapporte Guadeloupe La 1ère. On ne connait pas encore les circonstances exactes de cette attaque de requin