Reportage "Je suis un peu traumatisée" : après l'effondrement d'un balcon à Paris, les voisins attendent des explications sur les causes de l'accident

Après l'effondrement d'un balcon d'immeuble dans le 13e arrondissement de Paris, les voisins sont sous le choc. Certains émettent l'hypothèse d'un vice de construction, qui pourrait être à l'origine de l'accident.

Devant son immeuble, Matthieu fume sa cigarette et tourne en rond. Il vit au premier étage et a vu toute la scène depuis son canapé. "J'ai entendu un 'crac', j'ai vu les gens tomber, avec la barrière en métal et la dalle du balcon", raconte-t-il, encore affecté. "Le monsieur était plaqué contre la rambarde, dans la cour intérieure, et la dame face contre terre sur le sol." Vendredi 19 mai, dans la soirée, le balcon d'appartement au cinquième étage d'un immeuble de l'avenue d'Italie, dans le 13e arrondissement de Paris, s'est effondré avec deux personnes dessus. Le couple de sexagénaires est toujours hospitalisé, en état d'urgence absolue.

Matthieu, cuisinier de profession, confie ne pas être allé au travail aujourd'hui, encore sous le choc. Depuis son balcon fleuri, à un mètre cinquante du sol, il explique avoir toujours trouvé bizarre que le garde-corps en métal soit fixé sur la dalle de béton en forme de demi lune : "Je ne trouve pas ça normal, après je ne suis pas dans ce métier."

"On voit que la coupe est nette, que ça a été juste posé contre le mur. Comment ça peut arriver à Paris aujourd'hui ?" Matthieu, habitant de l'immeuble à franceinfo

Les autres voisins, croisés dans l'immeuble, expriment aussi leur inquiétude. Gilles n'utilise jamais son balcon : il explique ne pas avoir tout de suite compris ce qu'il se passait. "Ça a fait un sacré barouf ! Je croyais que c'était la voisine du dessus qui a balancé ces meubles par la fenêtre, comme c'est déjà arrivé. Mais apparemment non."

Faire "toute la lumière" sur l'accident

Mireille, au cinquième étage, tremble un peu. "Je suis un peu traumatisée", explique-t-elle d'une petite voix. "C'est peut-être un vice de construction à étudier, il y a peut-être des vices de construction de l'immeuble qu'on ne connaît pas." Fattah, ancien travailleur du batiment dans le génie civil habitant au 6ème étage, partage cet avis. "De mon point de vue, s'il y a balcon, il y a continuité de l'armature de la dalle, et donc un encastrement des deux. Mais quand on voit la dalle en bas, on ne voit rien comme armature", détaille-t-il.

Le balcon du cinquième étage s'est détaché de la façade de l'immeuble. (ADEL BELOUMRI / RADIO FRANCE)

Des experts doivent passer dans le week-end pour vérifier les fondations. De son côté, Paris Habitat, le bailleur social qui gère l'immeuble, souhaite que "toute la lumière soit faite sur les raisons de cet accident dont les circonstances et responsabilités doivent être établies au plus vite". En attendant, les habitants ont reçu l'ordre de ne pas aller sur leurs balcons.