Pyrénées-Orientales : perquisition au domicile du naturopathe Thierry Casasnovas, adepte du jeûne et du crudivorisme

Le domicile du naturopathe Thierry Casasnovas, à Maureillas-las-Illas (Pyrénées-Orientales), a été perquisitionné mercredi 16 février, a appris France Bleu Roussillon auprès du parquet de Perpignan, confirmant une information du Parisien. Cette perquisition a été menée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le procureur de Perpignan. On n'en connaît pas encore les chefs.

Le naturopathe, adepte du jeûne et du crudivorisme, s'est fait connaître par des vidéos à la forte audience où il défend le manger cru et l'abstinence. Sur YouTube, où il affiche plus de 560 000 abonnés, il a notamment sous-entendu que l'on pouvait régler le Covid-19 avec des bains froids et du jus de carotte.

La Miviludes, qui lutte contre les dérives sectaires, a reçu plus de 600 signalements au sujet de Thierry Casasnovas depuis 2016, dont 70 en 2020. En avril 2021 sur franceinfo, Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, alertait les Français sur les pratiques du naturopathe : "C'est quelqu'un qui en veut à votre argent et je le dis aux personnes qui sont en train de le suivre : il vous fait manger des crudités et boire de l'eau fraîche exclusivement pour vous mettre dans un état de sujétion psychologique."