Policier frappé à Aulnay-sous-Bois : cinq personnes mises en examen

Cinq personnes, âgées de 14 à 24 ans, ont été mises en examen, dans la soirée du jeudi 4 janvier, a appris franceinfo de source judiciaire, pour les violences commises sur un policier lundi 1er janvier à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Ils ont été interpellés lundi et leur garde à vue a été prolongée mardi.

Le mineur de 14 ans placé en liberté surveillée

Le mineur de 14 ans a été mis en examen pour rébellion et placé en liberté surveillée. Deux hommes majeurs sont eux mis en examen pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en réunion et ont été placés en détention. Un autre a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et a été placé en détention. Le dernier, mis en examen pour refus de prise d'empreinte, a été placé sous contrôle judiciaire.

Après cette agression et celle à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), dimanche soir, contre deux policiers, plusieurs rassemblements de forces de l'ordre se sont déroulés mardi soir. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb recevra les syndicats de police le 10 janvier.