Violences policières : "Mes clients sont meurtris et bouleversés" témoigne l'avocat des deux jeunes hommes blessés à Marseille

Quatre policiers de la BAC ont été mis en examen ce jeudi pour violences volontaires aggravées, lors des émeutes à Marseille. Face au rassemblement qui s'est tenu en leur soutien devant les locaux de l'IGPN, l'avocat des victimes de ces violences dénonce "l'irresponsabilité"' de ces fonctionnaires.

"Mes clients sont meurtris et bouleversés", témoigne vendredi 21 juillet sur franceinfo maître Jacques Preziosi. Il représente Hédi, ce jeune homme de 21 ans "roué de coup" dans la nuit du 1er au 2 juillet et son collègue, plus légèrement blessé. Quatre policiers de la BAC sont mis en examen, l'un d'entre eux a été écroué.

>> VIDEO. Violences policières : le RN Jean-Philippe Tanguy veut "une présomption de confiance dans nos forces de l'ordre"

Au-delà des faits, Jacques Preziosi assure que ses clients ont été "peut-être encore plus bouleversés par la scène" qui s'est déroulée jeudi 20 juillet devant les locaux de l'IGPN : des policiers sont venus applaudir les mis en cause, leur faisant une haie d'honneur. L'avocat dénonce "l'irresponsabilité" de ces fonctionnaires, et s'inquiète "du message" lancé.

Sur ce dossier, le président délégué du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée, Jean-Philippe Tanguy, plaide pour une "présomption de confiance dans nos forces de l'ordre". "Des propos déplacés (...) discriminatoires et imbéciles", lui répond Jacques Preziosi : "Les forces de l'ordre sont composées d'hommes et de femmes qui sont comme nous, des gens imparfaits et qui peuvent déraper. Il faut des contrôles partout".

Une cagnotte pour les familles des policiers

"Tous les excès sont permis", réagit encore l'avocat, alors qu'une cagnotte en ligne a été créé pour les familles des quatre policiers. Elle atteint à 11 heures, vendredi 21 juillet, plus de 10 000 euros récoltés.

De son côté, "Hédi a été opéré ce mercredi de sa fracture de la mâchoire", indique son avocat. "Son œil gauche ne fonctionne plus, il est couvert d'ecchymoses, il est très fatigué et se repose". Son collègue, avec qui "il prenait un verre" dans le centre de Marseille, a été plus légèrement blessé d'un coup de matraque au bras.

Les deux jeunes hommes "étaient dans la rue quand ils sont tombés sur ce groupe", explique Jacques Preziosi, "groupe qui leur a fondu dessus sans raison. On a commencé par leur tirer dessus au Flash-Ball, puis Hédi a été roué de coups de poings, de matraque et laissé inanimé dans une mare de sang. Son camarade a réussi à s'enfuir". Selon l'avocat, les policiers "sont partis" sans lui porter assistance. Jacques Preziosi dit attendre la confrontation entre les deux jeunes hommes et les policiers mis en examen. Il assure qu'ils ne participaient pas aux violences et que la scène a été filmée.