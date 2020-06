Violences policières : le Défenseur des droits ouvre une enquête sur l'affaire Gabriel

Lundi, le ministre de l'Intérieur s'est dit "troublé" par cette affaire, sur laquelle le parquet de Bobigny a ouvert une enquête. Gabriel, âgé de 14 ans, accuse des policiers de l'avoir frappé et gravement blessé à l'oeil lors de son interpellation pour une tentative de vol de scooter.

Le Défenseur des droits a annoncé ouvrir une enquête sur l'arrestation du jeune Gabriel, 14 ans, qui accuse des policiers de l'avoir frappé et gravement blessé à l'œil lors de son interpellation à Bondy (Seine-Saint-Denis).

L'adolescent avait été arrêté dans la nuit du 25 au 26 mai alors qu'il tentait de voler un scooter. Il aurait, selon une source policière, "fait une chute" avant de se "rebeller".

Gabriel assure quant à lui avoir été frappé à coups de pieds au visage par un ou deux policiers. Dans sa plainte et dans un entretien au média en ligne Loopsider, il raconte comment il a pris la fuite à la vue des quatre agents, avant d'être rattrapé, mis au sol et menotté. Selon son récit, alors qu'il est maîtrisé, un policier se place devant son visage et lui assène "trois ou quatre coups de pieds avec la pointe de sa chaussure", tout en le traitant de "connard".

« Il y a une femme qui m’a tenu les pieds, pendant qu’un policier me tapait avec la pointe de ses pieds » : Gabriel a été interpellé à Bondy. Gabriel a 14 ans. 14 ans. Gabriel a accepté de nous raconter son histoire.

Lundi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est dit "troublé" par cette affaire, sur laquelle le parquet de Bobigny a ouvert une enquête.