Le préfet de police Didier Lallement apostrophé lors du Conseil de Paris

"Stop aux violences policières", "Lallement, Darmanin, démission". Le préfet de police Didier Lallement a été chahuté, mardi, 15 décembre, lors du Conseil de Paris. Des élus communistes de la capitale ont brandi des pancartes de la deuxième prise de parole du préfet de police avant de quitter la salle.

Face à Didier Lallement, les élus communistes du Conseil de Paris réclament sa démission et la fin des violences policières.



Bravo à eux ✊ pic.twitter.com/6igV3YtQvn — Pierrick Lavoine (@PierrickLVN) December 15, 2020

Au Conseil de Paris, à l’occasion du vote sur le budget de la préfecture de police, en présence de Didier Lallement, les élus communistes sortent des pancartes « Stop aux violences policières » et « Lallement, Darmanin, démission » et quittent la séance #ConseildeParis pic.twitter.com/vngMGn5Q2R — Romain Lescurieux (@RLescurieux) December 15, 2020

Les communistes ne sont pas les seuls à avoir mené l'action, des élus d’Europe Ecologie-Les Verts et de La France insoumise ont également appelé à sa démission. "Nous n'avons pas confiance en le préfet Lallement et nous le faisons savoir par ce vote contre le budget de la préfecture de police", a délaré Nicolas Bonnet-Oulaldj, le président du groupe Communiste et Citoyen, auprès de BFM Paris.

Anne Hidalgo, la maire de Paris, a en partie défendu Didier Lallement, pointant la responsabilité de Gérald Darmanin, son ministre de tutelle. "J'ai entendu ici et là des mises en cause direct, personnelles, du préfet de police. Il se trouve que nous sommes des élus et j'estime que, en tant qu'élus, nous sommes des responsables politiques, nous avons à nous adresser au ministre", a-t-elle déclaré. "Je considère que les responsables politiques n'ont pas à s'attaquer aux fonctionnaires. Si j'ai des choses à dire, je les dis aux responsables politiques", a-t-elle poursuivi.