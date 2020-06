Etats-Unis : deux policiers suspendus après avoir blessé gravement un manifestant de 75 ans en provoquant sa chute

Sur une vidéo tournée par la radio publique américaine, on voit deux policiers pousser un homme âgé, qui chute en arrière. Il est dans un "état grave mais stable". Les faits se sont déroulés à Buffalo, dans l'Etat de New York, jeudi.

La scène témoigne de la tension actuelle aux Etats-Unis. Alors qu'il adressait la parole à un groupe de policiers en tenue anti-émeutes à Buffalo, dans l'Etat de New York, et se dirigeait vers eux, homme de 75 ans a été poussé par deux d'entre eux, jeudi 4 juin, et a chuté. Sur la vidéo, filmée par un journaliste de la station de radio publique locale WBFO, on voit ensuite du sang s'écouler de son oreille droite, alors qu'il est à terre, visiblement inconscient.

Le policier qui l'a poussé se penche vers lui mais un autre officier le tire vers le bras et le contraint à avancer. La plupart continuent leurs chemins et passent à côté de l'homme au sol. Un policier lance finalement un appel radio pour faire venir un médecin. L'homme blessé a ensuite été transporté à l'hôpital. On ignore ce que cet homme a dit aux membres des forces de l'ordre avant d'être poussé.

La scène, diffusée sur Twitter et dont les images peuvent heurter, s'est déroulée pendant une manifestation contre le racisme et les violences policières. Des affrontements avaient eu lieu quelques heures avant entre les forces de l'ordre et les manifestants. L'homme est "dans un état grave mais stable", a déclaré le maire de Buffalo, Byron Brown, au journal local Buffalo News (article en anglais).

"Un incident tout à fait injustifié"

Un premier communiqué officiel affirmait que le manifestant, qui semblait avoir perdu connaissance, avait "trébuché et chuté". Devant l'indignation provoquée par cette réaction, deux policiers impliqués dans l'incident ont été suspendus, et le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a appelé vendredi à ce qu'ils soient limogés. "Cet incident est totalement injustifié et tout à fait honteux", a-t-il écrit.

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.



I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.



Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 5, 2020

Le maire de Buffalo s'est dit "profondément perturbé" et a "demandé l'ouverture immédiate d'une enquête", indique le média.