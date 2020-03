Coronavirus, aide aux entreprises, violences policières : le député Modem Jean-Noël Barrot livre ses vérités

Des affrontements ont eu lieu dans la soirée du samedi 7 mars entre des manifestantes féministes et antiracistes et les forces de police. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réclamé un rapport après la dénonciation de violences policières par la maire de Paris Anne Hidalgo et des associations. Député MoDem des Yvelines, Jean-Noël Barrot "déplore que ces manifestations aient pu se terminer dans la violence". "Il faudra faire la lumière sur ce qui s'est passé", réclame-t-il.

Il salue le "calme" et la "réactivité" du gouvernement face au Covid-19

Interrogé sur la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 dans le pays, le vice-président de la commission des finances à l'Assemblée salue "l'attitude exemplaire du président de la République et de l'exécutif" qui "ont fait preuve de calme, de lucidité, de réactivité et de transparence".

De nombreuses entreprises françaises sont touchées de plein fouet économiquement par la propagation de ce nouveau coronavirus qui bouleverse leur fonctionnement. Jean-Noël Barrot annonce que "sur tout ce qui concerne les marchés publics, il y a un certain nombre de facilités qui vont être données aux entreprises. Peut-être faudra-t-il aller plus loin."

