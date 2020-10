Chili : un adolescent gravement blessé par un policier pendant une manifestation

Depuis un an, les Chiliens se mobilisent contre un système économique qu'ils jugent inégalitaire. Le vendredi 2 octobre, vers 19h30, environ 2 000 personnes se rassemblent sur la place d'Italie, en plein cœur de Santiago, pour une manifestation non autorisée. Un adolescent de 16 ans est dans la foule ; il sera photographié gisant sur le sol, face contre terre. Que s'est-il passé ?

Une chute de six mètres

Les images de la police permettent de voir le moment où on leur donne l'ordre de disperser. Ils avancent vers un pont, au nord de la place d'Italie. Au ralenti, sur la vidéo devenue virale, on voit clairement un policier pousser brutalement le jeune homme qui tombe, six mètres plus bas. Quelques policiers se penchent par dessus le pont, mais aucun ne lui vient en aide ; il sera pris en charge par des civils. Transporté à l'hôpital, il est gravement blessé, mais toujours en vie. Le parquet s’est emparé de toutes les vidéos ; le policier auteur présumé des faits a ainsi été incarcéré et mis en examen pour tentative d'homicide.