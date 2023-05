Lors d'une cérémonie d'hommage organisée à Roubaix, où les agents travaillaient, Emmanuel Macron a dénoncé les "comportements irresponsables qui tuent".

Il a salué "ceux qui risquent leur vie et parfois la perdent pour en sauver tant d'autres". Emmanuel Macron a rendu hommage, jeudi 25 mai à Roubaix (Nord), aux trois policiers tués dans un accident de la circulation au niveau de Villeneuve-d'Ascq (Nord) dimanche.

Les trois policiers, Paul, Manon et Steven, âgés de 24 et 25 ans, ont été tués dans une collision avec un véhicule roulant à contre-sens sur une route départementale, et conduit par un homme fortement alcoolisé et positif au cannabis, lui-même mort dans l'accident. Lors d'une cérémonie d'hommage organisée à Roubaix, où les agents travaillaient, Emmanuel Macron a dénoncé les "comportements irresponsables qui tuent" et appelé au "respect" de tous les agents publics.

"A la vue de vos trois cercueils, il n'existe que la sidération devant l'injustice et l'absurde", a lancé le chef de l'Etat dans la cour de l'Ecole nationale de police de Roubaix (Nord). "Parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent", a-t-il ajouté.

La Légion d'honneur remise à titre posthume

"Les policiers nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux, les pompiers, les secouristes, les infirmiers, les médecins, les enseignants et tant d'autres, tous ceux qui, dans l'humilité du service, s'occupent de nos compatriotes et protègent, méritent respect et considération", a martelé Emmanuel Macron.

Le président, qui s'était d'abord entretenu avec les familles, a remis la Légion d'honneur à titre posthume à Paul, dont la compagne est enceinte, Steven, père d'un petit garçon, et Manon, qui avait fait des études de kiné avant de choisir la police. Le petit garçon et l'enfant à naître seront désormais pupilles de la Nation.