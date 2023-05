Policiers morts dans le Nord : "Un hommage national a été décrété par le président de la République", annonce Gérald Darmanin

Élus et habitants se sont réunis lundi matin devant le commissariat de Roubaix, pour rendre hommage aux trois policiers qui y travaillaient et qui sont morts dimanche dans une violente collision.

Un hommage national sera rendu aux trois jeunes policiers morts dans un accident de la circulation, dimanche 21 mai au niveau de Villeneuve-d'Ascq (Nord), a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Un hommage national a été décrété par le président de la République", a-t-il déclaré depuis Roubaix (Nord).

"On verra avec les familles pour qu'un hommage soit rendu ici à Roubaix", a précisé le ministre, ajoutant qu'il présiderait la cérémonie. "Pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures et pour tous ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers", a-t-il ajouté.

Quatre morts et deux blessés graves

Élus et habitants se sont réunis lundi matin devant le commissariat de Roubaix, pour rendre hommage aux trois policiers qui y travaillaient et qui sont morts dimanche dans une violente collision. Quatre personnes, dont ces trois jeunes agents, sont mortes et deux passagers ont été grièvement blessés dans l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule qui a heurté celui des policiers roulait à contre-sens. Le conducteur de ce deuxième véhicule est mort dans l'accident, et le pronostic vital d'un passager restait engagé dimanche en fin d'après-midi, selon la procureure de Lille Carole Etienne.

L'accident a eu lieu alors que les fonctionnaires de police-secours accompagnaient une victime, mineure, à l'hôpital, avait appris France Télévisions dimanche matin auprès d'une source policière. "Les jours de la victime transportée ne sont plus en danger", a précisé le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux. Elle avait été transférée "en urgence absolue" dimanche matin vers l'hôpital Roger Salengro de Lille.