Paris : deux enquêtes confiées à l'IGPN après la diffusion d'une vidéo du rappeur MHD, dénonçant une "agression policière"

L'Inspection générale de la police judiciaire (IGPN) a été saisie par le préfet de Police de Paris et par le parquet de Paris, pour enquêter sur les circonstances de l'interpellation de deux hommes, jeudi soir, à Paris.

En plus de l'enquête judiciaire, l'Inspection générale de la police judiciaire (IGPN) a été saisie par le préfet de Police de Paris pour une enquête administrative sur les circonstances de l'interpellation de deux hommes, jeudi 4 octobre, à Paris, a appris franceinfo vendredi de source proche du dossier.

Après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo du rappeur MHD, dénonçant l'"agression policière" de son frère, jeudi, dans le 19ème arrondissement parisien, l'IGPN a été saisie par le parquet de Paris pour une enquête du chef de "violence par personne dépositaire de l'autorité publique" et en réunion.

"On va mettre fin à cet abus de pouvoir"

La police des polices est donc également saisie pour enquêter sur les circonstances des deux interpellations de ce soir-là, lors d'une opération de contrôle et de sécurisation. Les deux individus ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour outrage et rébellion.

"Aujourd'hui dans les environs de 18h mon grand frère a été victime d’agression policière en bas de chez moi ! Voilà comment la police traite les jeunes dans nos quartiers ! Pourquoi se mettre à huit avec un chien sur une personne qui sort du sport ?! Sans défense ! On va mettre fin à cet abus de pouvoir ! Partagez au maximum la vidéo, ce genre de délit ne doit pas être un quotidien dans nos quartiers !!", a dénoncé le rappeur sur son compte Instagram, jeudi soir. Vingt-quatre heures plus tard, la vidéo avait été vue près de 900 000 fois sur Instagram et Twitter en cumulé.