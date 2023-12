Nouvel An : 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire français

A Paris, 6 000 policiers et gendarmes seront déployés, alors que plus d'1,5 million de personnes sont attendues sur les Champes-Elysées, selon Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur promet "une grande présence et une grande fermeté" pour le soir du 31 décembre. Au total, 90 000 membres des forces de l’ordre seront déployés sur tout le territoire le soir du Nouvel An, a annoncé Céline Berthon, la directrice générale adjointe de la police nationale, lors d'une conférence de presse vendredi 29 décembre. Parmi elles, 6 000 policiers et gendarmes seront déployés à Paris, où plus d'1,5 million de personnes sont attendues sur les Champes-Elysées, selon Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur a précisé, "dans un contexte de menace terroriste très élevée", que "73 unités de forces mobiles dont cinq unités de la nouvelle CRS8" faisaient partie du dispositif. Pour la première fois, la police pourra faire voler des drones, comme cela avait été le cas pour sécuriser la Coupe du monde de rugby, a remarqué le locataire de la Place Beauvau, évoquant aussi l'utilisation d'une dizaine d'hélicoptères sur le territoire.