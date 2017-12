Nantes : la police découvre "7 grammes" de résine de cannabis et provoque les moqueries sur les réseaux sociaux

Ils n'ont trouvé que sept grammes de résine de cannabis. La police de Loire-Atlantique a suscité une polémique après avoir publié un tweet, mercredi 23 décembre, concernant une opération de recherche de stupéfiants à l'hôpital Saint-Jacques de Rezé, rattaché au CHU de Nantes. Au total, 24 agents ont été mobilisés, accompagnés de deux chiens renifleurs, pour fouiller trois bâtiments. C'est dans la chambre d'un patient que le "butin" a été découvert.

[#Opération]de sécurisation & de recherche de stupéfiants à l’hôpital St Jacques à #REZE - 24 policiers mobilisés ➡️10 personnes+3 bâtiments contrôlés avec l'appui de 2 chiens stup - 7gr de résine découverts dans la chambre d'1 patient belle collaboration avec @CHUnantes pic.twitter.com/xnpfoAITsP — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 23 décembre 2017

Une opération inutile, dénoncent des internautes

Certains internautes ont vivement réagi au message, reprochant notamment l'importance des moyens engagés, pour un résultat qu'ils jugent maigre.

Bravo pour cette inutilité ! — Delphine Blanchard (@Galatee) 23 décembre 2017

J'espère que notre société réalisera bientôt qu'elle a d'autres priorités que celle de mobiliser 24 personne pour 7g d'une substance consommée par des adultes consentant — Nestor le Castor (@CastorNestor) 23 décembre 2017

Le comédien et réalisateur Matthieu Kassovitz, qui réagit régulièrement à l'actualité sur les réseaux sociaux, s'est fendu d'un tweet furieux, dimanche.

Bande de batards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bon à rien @PoliceNationale https://t.co/EZSWQXSAgg — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) 23 décembre 2017

Du côté de la police, on refuse toute polémique. "C'est notre façon de communiquer", justifie une source à la Direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique, contactée par franceinfo.

Ce tweet ne vise qu'à faire le point sur l'opération qui a eu lieu sur réquisition du procureur de la République et en accord avec la directrice de l'hôpital. Il n'y a pas de polémique. Une source à la Direction départementale de la sécurité publique à franceinfo

Un problème connu de stupéfiants et de violence

L'intervention des policiers survient quelques semaines après la mobilisation de l'équipe médicale contre la présence de dealers dans l'établissement. Un problème qui n'est pas nouveau. "C'est récurrent, déclarait en septembre dernier une infirmière à Ouest-France. Tout le monde fait son petit trafic. Des dizaines d’années qu’on en parle !"

En octobre, une enquête du journal Le Monde recueillait l'inquiétude du personnel, qui déplorait que des drogues soient proposées à des patients vulnérables. L'hôpital Saint-Jacques accueille en effet un service psychiatrique.

Le souci, c’est que la combinaison de leur traitement avec des stupéfiants produit un cocktail aux effets détonants. S’ils fument du cannabis, neuf fois sur dix, ils déclenchent des crises de violence quand ils remontent dans les services. Une professionnelle de santé au journal "Le Monde"

"Au cours de l’été, une infirmière a été victime d’une tentative de strangulation, affirme au Monde Patrice Le Luel, syndicaliste CGT et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui s'est réuni exceptionnellement mardi pour traiter de ce sujet. Les problèmes de violence dans cet hôpital ont fait parler d'eux en novembre, lorsqu'un homme de 34 ans a reçu plusieurs coups de couteau à la gorge, à l'intérieur de l'hôpital. L'agresseur avait été arrêté et placé en garde à vue, selon Ouest-France.