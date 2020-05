Mulhouse : échauffourées avec la police après un accident de motocross

Un policier a été légèrement blessé ce jeudi 21 mai dans des échauffourées, à Mulhouse. Des violences liées à un accident survenu la veille. Un adolescent de 17 ans a été gravement blessé après avoir heurté une voiture en motocross.

Un policier a été légèrement blessé à la tête et un jeune homme a été interpellé lors d'échauffourées, ce jeudi 21 mai en fin d’après-midi, dans un quartier populaire de Mulhouse (Haut-Rhin), a appris franceinfo de source proche de l’enquête vendredi. Ces troubles se sont produits au lendemain de l’accident d'un jeune homme de 17 ans, gravement blessé après avoir heurté une voiture alors qu’il s’amusait à faire du rodéo, sans casque, avec sa motocross dans le quartier des Côteaux.

Un policier légèrement blessé

Les troubles ont éclaté jeudi vers 18h, a indiqué une source policière à franceinfo. Un véhicule a été incendié, et les policiers ont essuyé des jets de projectiles, et des tirs de mortiers. Ils ont répliqué avec des grenades lacrymogène et des tirs de LBD. Un policier a été légèrement blessé à la tête lors de ces affrontements. Le calme est revenu rapidement.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, déjà, deux mats de vidéosurveillance avaient été incendiés dans le quartier des Côteaux.