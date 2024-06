L'ex-député Joachim Son-Forget interpellé à Paris pour refus d'obtempérer et conduite sous l'emprise de la cocaïne

Une frasque de plus pour Joachim Son-Forget. L'ancien député de la majorité présidentielle a été interpellé à Paris samedi 15 juin pour "refus d’obtempérer et conduite sous l’emprise de la cocaïne", a appris franceinfo par le parquet de Paris, mercredi 19 juin, confirmant une information du site Actu.fr. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès prévu fin août.

Au cours d'une patrouille dans le 7e arrondissement de la capitale, un équipage de police a constaté qu'une Mercedes roulait "à vive allure" et a donc "souhaité procéder au contrôle routier du conducteur", décrit le parquet. Les policiers ont alors actionné leur gyrophare "mais l’intéressé a continué sa route, a fait brusquement demi-tour et percuté un véhicule en stationnement, ce qui ne l’a pas arrêté". Joachim Son-Forget a continué "à rouler à vive allure, empruntant des voies sur lesquelles circulaient des cyclistes", précise le parquet.

Les policiers ont fini par réussir à lui barrer la route et ont procédé à son interpellation à 12h10. Son dépistage aux stupéfiants s'est révélé "positif à la cocaïne" et une quantité de 0,7 gramme de poudre blanche a été retrouvée sur lui. L'ancien député de La République en marche, qui avait ensuite rejoint le parti Reconquête d’Éric Zemmour, a été déféré lundi devant le ministère public, qui l’a convoqué à une audience correctionnelle le 29 août. Il sera jugé pour "refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui, défaut de maîtrise de son véhicule, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et délit de fuite après accident matériel". Il encourt cinq ans de prison et jusqu'à 75 000 euros d'amende.