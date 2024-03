Isère : un homme activement recherché pour viols dans l’agglomération de Grenoble

À Grenoble, la police est à la recherche d'un homme d'une vingtaine d'années soupçonné de plusieurs viols et agressions depuis le début du mois janvier dans la ville et ses environs. Il se déplace en trottinette électrique la nuit, vêtu de noir, et menace ses victimes d'un couteau. Les neuf femmes agressées ont entre 20 et 27 ans.

(france 2)