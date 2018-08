Hommage à Romain, tué par un policier : "on marche dans le silence mais nous sommes révoltés"

Environ 150 personnes ont participé à une marche blanche samedi à Draveil, dans l'Essonne. Le jeune homme a été tué par un policier dans une course-poursuite mi-août.

"Il était jeune, il avait 26 ans, il avait un avenir". C'est un sentiment d'injustice qui domine parmi les copains du quartier des Bergeries, à Draveil, dans l'Essonne, où vivait Romain, ce jeune homme tué par un policier le 14 août à Paris lors d'une course-poursuite. Certains brandissent des pancartes, "la police est là pour protéger pas pour tuer".

Près de 150 personnes, dont les proches du jeune homme, se sont réunis pour une marche blanche samedi 25 août, de Vigneux-sur-Seine à Draveil dans l'Essonne. Romain avait refusé de se soumettre à un contrôle pour défaut d'éclairage sur son véhicule et il a tenté de prendre la fuite.

C'était pas un voyou, c'était un jeune tranquilleUn proche de Romainà franceinfo

"C'était pas un délinquant", clament ses proches, en colère, "c'est pas la première histoire, c'est pas la première bavure, c'est un ras le bol, c'est pas normal ce qui s'est passé, et on veut pas que demain ça se repasse".

Les proches de Romain, tué par un policier, lors de la marche blanche du 25 août à Draveil dans l'Essonne. (Benjamin Illy / RADIO FRANCE)

"Pour moi, c'est un assassinat", affirme Antoine, un ami de Romain. Ils allaient parfois ensemble au Parc des Princes pour voir les matchs du PSG. Il est en deuil, en colère, et ne comprend pas le geste du policier de 23 ans qui a tiré sur Romain. "Si c'est quelqu'un qui a un peu de conscience, il va culpabiliser. Ce qu'il a fait va l'empêcher de grandir dans la vie," poursuit-il. "Il va falloir qu'il se remette sérieusement en question. On attend un retour, on attend quelque chose de fort de la part de la justice."

On marche dans le silence mais intérieurement nous sommes révoltésAntoine, un ami de Romainà franceinfo

Franck, le père de Romain, est le seul membre de la famille à prendre la parole. "On veut le plus grand calme, réclame-t-il avant le début de la marche. D'autant plus que ça pourrait nous desservir pour les suites judiciaires, parce qu'il va y en avoir."

Le policier de 23 ans a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La famille de Romain va se porter partie civile et demande une requalification en homicide volontaire.