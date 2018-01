Plainte du père d'Estelle Mouzin contre l'État : l'ancien responsable de l'enquête "ne peut que comprendre"

Jean-Marc Bloch, ancien directeur de la police judiciaire de Versailles et responsable de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, assure que les recherches continuent. Une marche en mémoire à Estelle Mouzin, le 8 janvier 2011, à Guermantes, en Seine-et-Marne. (BORIS HORVAT / AFP)

L'ancien directeur général de la police judiciaire de Versailles, Jean-Marc Bloch, "ne peut que comprendre" le père d'Estelle Mouzin, qui veut aujourd'hui porter plainte contre l'État pour faute lourde. Jean-Marc Bloch connaît bien cette affaire : il a été le premier à diriger l'enquête sur la disparition de la petite fille en 2003.

Pour autant, Jean-Marc Bloch explique mardi 9 janvier sur franceinfo, avoir fait "dès le début de cette enquête des recherches extrêmement importantes". Au moment de la disparition d'Estelle Mouzin le 9 janvier 2003, "sa maman a cherché sa fille chez des copains, dans la famille, comme le font tous les parents", raconte Jean-Marc Bloch. La police "a été prévenue deux heures après la disparition", "des recherches intenses" ont tout de suite été lancées, décrit-il.

"Le dossier n'est absolument pas refermé"

"On est allé jusqu'à perquisitionner les 400 pavillons de Guermantes", la commune de Seine-et-Marne où habitait Estelle Mouzin au moment de sa disparition. "On a interrogé les satellites du monde entier. On a épluché 18 000 conversations téléphoniques, on a fait des recherches considérables. Hélas, ça n'a rien donné", déplore Jean-Marc Bloch.

"Le dossier n'est absolument pas refermé. À chaque fois qu'un élément est susceptible de faire remonter cette affaire, la direction régionale de la police judiciaire de Versailles se précipite dessus. Ça a été le cas avec Nordahl Lelandais", assure Jean-Marc Bloch. Nordahl Lelandais est mis en examen pour meurtre après la disparition de la petite Maëlys. L'ancien militaire avait été un temps soupçonné, mais rapidement disculpé. Il se trouvait à l'étranger au moment de la disparition d'Estelle Mouzin.

Quinze ans jour pour jour après le début de l'enquête, le père de la petite fille, Eric Mouzin, a décidé d'attaquer l'État pour faute lourde. "Je pense qu'on ne recherche plus vraiment Estelle, et qu'on ne fait que la gestion de dossier", a-t-il expliqué en exclusivité à France 2, lundi 8 janvier.

Comme chaque année depuis la disparition, Eric Mouzin organise une marche silencieuse, samedi 13 janvier, là où sa fille a été vue pour la dernière fois.