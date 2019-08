Picardie : un directeur d'un centre de loisirs suspendu après avoir ligoté un enfant

L'homme a expliqué avoir "perdu à un moment donné son discernement" face à un enfant qui était très énervé au moment de sa sieste.

Un directeur de centre de loisirs de Sérifontaine (Oise) a été suspendu et sera prochainement jugé pour avoir ligoté avec du ruban adhésif les mains d'un enfant de quatre ans, pour le calmer selon lui, a indiqué à l'AFP mardi 27 août auprès du parquet de Beauvais, confirmant une information du Parisien.

L'homme de 46 ans a été entendu dans le cadre d'une audition libre et a reconnu avoir attaché les mains de cet enfant le 11 juillet, a affirmé à l'AFP le parquet, confirmant une information du Parisien.

"Cela n'a pas duré longtemps"

"Il a expliqué que cet enfant, au moment de la sieste, était très énervé, qu'il a essayé de le calmer, qu'il n'a pas réussi, et qu'il a perdu à un moment donné son discernement", a ajouté cette source.

"Il a alors trouvé un rouleau de Scotch, lui a demandé de joindre ses poignets et il les a attachés. Cela n'a pas duré longtemps, maximum deux minutes, car du personnel du centre de loisirs est immédiatement intervenu et l'a tout de suite détaché", a précisé cette source. Les parents du jeune enfant a déposé plainte et l'ancien directeur est convoqué le 19 décembre devant le tribunal correctionnel de Beauvais pour "violences aggravées".