Perpignan : un garçon de 13 ans, privé de sa console de jeu, frappe et menace de mort sa mère

L'agression s'est déroulée au domicile familial. L'adolescent est placé en garde à vue pour violences volontaires.

Une mère de famille a été frappée et menacée de mort par son fils de 13 ans après l'avoir privé de sa console de jeu lundi 5 novembre en début d'après-midi dans le quartier de la gare de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, a rapporté France Bleu Roussillon. Ses voisins ont alerté la police avant que la victime ne se réfugie chez eux.

L'adolescent placé en garde à vue

L'agression s'est déroulée à son domicile quand elle a voulu punir son fils qui n'allait plus au collège en lui confisquant sa console de jeu avec laquelle il passait le plus clair de son temps. L'adolescent est alors devenu furieux et a commencé à frapper sa mère. Il l'a projetée sur un lit et a tenté de l'étouffer en appuyant sur sa gorge avec son avant-bras. La mère évoque aussi des menaces de mort lancées par son fils.

Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires sur ascendant. Il a préféré minimiser les faits et parler de relations difficiles avec sa mère. Il doit comparaître devant la justice en début d'année prochaine.