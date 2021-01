Passage à tabac d'un collégien à Paris : une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire

Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire après le passage à tabac d’un collégien de 15 ans, Yuriy, le 15 janvier dernier selon le parquet de Paris joint par franceinfo. L’agression a eu lieu dans le quartier de Beaugrenelle (XVe arrondissement) vers 18h30.

Il n’y a eu à ce stade aucune interpellation, précise une source judiciaire. L’adolescent est toujours hospitalisé à l’hôpital Necker, selon le compte Instagram ouvert par sa mère après cette agression.

Des images insoutenables . Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

Sur son compte Twitter, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin dénonce samedi 23 janvier "Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde." Le footballeur Antoine Griezmann a, lui aussi, réagi sur twitter : "Des images insoutenables. Force à toi Yuriy et bon rétablissement."