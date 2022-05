Pas-de-Calais : quatre morts après un choc avec une voiture à contresens sur l'A1

Une sexagénaire a fait demi-tour au péage avant de percuter une voiture à contresens. Les trois autres victimes avaient entre 15 et 21 ans.

Quatre personnes sont mortes dans un accident de la route impliquant une voiture à contresens, mercredi soir vers 22 heures, sur l'autoroute A1 à hauteur d'Izel-lès-Équerchin, dans le Pas-de-Calais, a rapporté France Bleu Nord jeudi 5 mai. Une voiture à contresens en a percuté une autre qui arrivait en face.

Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une femme de 60 ans, originaire de Belgique, qui a provoqué l'accident. Elle circulait dans le sens Lille-Paris et arrivée au péage de Fresnes-lès-Montauban, elle aurait fait demi-tour pour emprunter l'A1 à contresens.

Des victimes très jeunes

La sexagénaire est décédée dans le choc frontal qui s'est produit quelques kilomètres plus loin, aux alentours de 22 heures. Dans l'autre véhicule, un jeune homme de 21 ans qui conduisait, une jeune femme de 19 ans et un adolescent de 15 ans qui a été grièvement blessé. Transporté en urgence absolue au CHU de Lille, il a succombé à ses blessures un peu plus tard. D'après les informarions de France Bleu Nord, ils étaient originaires d'Hannescamps, une commune de 200 habitants au sud d'Arras.

L'autoroute a été fermée pendant l'intervention des secours. Une vingtaine de pompiers du Pas-de-Calais sont intervenus. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour tenter de mieux comprendre les circonstances de cet accident.