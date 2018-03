Paris : un homme placé en garde à vue après des agressions transphobes présumées dans le 17e arrondissement

Un homme est en garde à vue, jeudi, dans le cadre d'une enquête sur des agressions transphobes présumées qui se seraient déroulées il y a deux mois dans le 17e arrondissement de Paris.

Un homme est en garde en vue, jeudi 29 mars, dans le cadre d'une enquête sur des agressions transphobes présumées dans le 17e arrondissement de Paris, rapporte France Bleu Paris. Ces agressions ont été filmées et relayées sur les réseaux sociaux.

Les faits remontent à deux mois au moins, mais ils ne sont connus que depuis ce mardi. Selon la radio, ce sont des internautes qui ont signalé, aux associations Stop homophobie et l'Amicale des jeunes du refuge, une vidéo qui circule sur le réseau social Snapchat et dans laquelle on voit plusieurs personnes agresser des femmes transsexuelles, se revendiquant d'une "brigade anti trav".

"Inacceptable"

"Nous, on espère que tout le groupe va être arrêté, a réagi Mehdi Aïfa, le président de l'Amicale des jeunes du refuge à France Bleu Paris. C'est inacceptable que ce genre de chose puisse se passer en plein cœur de Paris, dans toute la France et ailleurs dans le monde." Geoffroy Boulard, le maire de l'arrondissement concerné, s'est dit "satisfait" de cette première interpellation, assurant que c'est la première fois que de tels actes lui sont signalés dans son secteur.