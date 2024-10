Paris : un homme meurt après la chute d'un arbre, deux enfants en urgence relative

Un terrible drame dans le XIXe arrondissement de la capitale. Un homme est mort après la chute d'un arbre et deux enfants ont été blessés, annonce la police à France Télélvisions. "Dans des circonstances qui restent à établir et dans le contexte des intempéries, un arbre a chuté sur la chaussée dans le 19e arrondissement de Paris au passage d’un homme et deux enfants. L’homme a été grièvement blessé et est mort. Les deux enfants ont été pris en charge en urgence relative", précise cette source. Une cellule d’urgence médico-psychologique se rend sur place.

L’arbre aurait chuté dans une résidence du bailleur social Paris Habitat, rue Curial, selon le maire de l'arrondissement, François Dagnaud, au Parisien. Les arbres de la résidence étaient, selon lui, en cours d’élagage. Mais celui qui aurait chuté n’aurait justement pas eu le temps d’être taillé "puisque la pluie commençait". Paris est en vigilance orange pour les pluies et les inondations.