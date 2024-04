Pacifique : échoués sur une île, des marins sauvés par leur message sur la plage

Trois marins ont été secourus, dimanche 7 avril, alors qu'ils étaient bloqués sur une petite île du Pacifique. Le message d'aide qu'ils avaient écrit sur la plage a été repéré par un avion militaire.

Ils doivent leur salut à leur ingéniosité, aux quatre lettres formant le mot "HELP" ("à l'aide" en français) qu'ils ont dessinées sur la plage grâce à des feuilles de palmier. Entourés de deux garde-côtes américains, les trois marins micronésiens affichent des sourires de soulagement, après plus d’une semaine bloqués sur une petite île déserte du Pacifique.

Un puits d’eau potable présent sur l’île

Leur appel à l'aide a été repéré par un avion militaire américain qui survolait la zone, dimanche 7 avril, alerté de leur disparition. La communication a alors été établie, et les secours ont été déclenchés. Une équipe de garde-côtes américains est arrivée deux jours plus tard et est parvenue à secourir les trois marins, sains et saufs et en bonne santé. Ils ont survécu en mangeant de la chair de noix de coco et en buvant de l'eau potable d'un puits présent sur l'île. Ils seront donc restés huit jours prisonniers de ce minuscule atoll du Pacifique nommé Pikelot. Les marins étaient partis de l'île voisine de Polowat, située à 180 km environ. Leur bateau a été endommagé.