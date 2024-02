Nord : le Planning familial de Lille cible de tags et de dégradations, une plainte déposée

(XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / VIA AFP)

Le lieu a été "ciblé par des tags sur les affiches de la devanture", affirme le Planning familial de Lille. L'institution assure que ses lieux d'accueil "resteront ouverts à toutes et à tous" et explique qu'elle "fait l'objet d'attaques régulières".

Pour le Planning familial, "dégrader les fenêtres du Planning, c'est s'en prendre aux personnes qui sont accueillies tous les jours dans les locaux du Planning". Selon lui, l'institution "dérange" et "fait l'objet d'attaques régulières par des mouvements qui veulent faire reculer les droits que nous défendons". Malgré cela, le Planning familial l'assure : "Nos lieux d'accueil resteront ouverts à toutes et tous, sans discrimination, sans distinction et sans jugement".

❌ Le Planning familial de Lille a été attaqué !



Une attaque,qui s’inscrit dans un continuum d’attaques ciblées envers les associations du Planning familial, féministes et d’éducation populaire!



On luttera tant qu’il faudra,pour que toutes et tous soit libres de leur choix 💪🏻 pic.twitter.com/5TODVdN0y2 — Sarah Durocher (@sarah_durocher) February 20, 2024

De son côté Sarah Durocher, présidente du Planning familial et membre du Haut Conseil à l'Egalité écrit sur son compte X : "On luttera tant qu’il faudra, pour que toutes et tous soit libres de leur choix".