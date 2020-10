Noisy-le-Sec : le suspect du quintuple meurtre familial est hospitalisé en psychiatrie

Ce père de famille est soupçonné d'avoir tué sa famille il y a une semaine. Son état pychiatrique n'a pas permis à la police judiciaire de mener son audition.

L'auteur présumé du quintuple meurtre intra-familial commis samedi dernier dans un pavillon à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) a été hospitalisé d'office en psychiatrie dans la semaine, selon une source proche du dossier à France Télévisions, samedi 10 octobre, une semaine après les faits. Cet homme n'a donc pas été entendu par la police judiciaire, car son état n'est pas compatible avec un placement en garde à vue.

Au moment des faits, il présentait des blessures au moment des faits, notamment au cou. Ces mutilations laissent penser qu'il a tenté de se suicider par arme blanche. A son réveil à l'hôpital, dimanche dernier, un médecin psychiatre lui a annoncé qu’il avait tué sa famille. La réaction de l’intéressé a ensuite conduit le praticien à demander un internement d’office.

Les motifs restent inconnus

Pour des motifs encore inconnus, ce père de famille d'origine sri-lankaise est soupçonné d'avoir tué sa femme, ses deux enfants de 18 mois et 5 ans, ainsi que deux de ses neveux, âgés de 8 et 11 ans, dans son pavillon de Noisy-le-Sec. Les faits se sont produits samedi matin, dans un court laps de temps et "dans un huis clos total", précise une source policière à l'AFP. L'auteur présumé a d'abord appelé sa famille pour une fuite d’eau, puis les meurtres ont été commis à l’arme blanche et avec un objet contondant, sauf pour le nourrisson, qui a été étouffé.

Sa sœur et son beau-frère ont également été grièvement blessés, et les deux enfants plus âgés de ce couple ont été plus légèrement blessés. En entrant dans une pièce, son beau-frère a ainsi ressenti une vive douleur à l’arrière du crâne et a perdu connaissance. Tous les témoins entendus dans l’enquête (voisins, membres de l’association tamoul, famille…) décrivent un homme "affable, sympathique, paisible", très lié à ses enfants qu’il allait chercher à l’école. Le beau-frère n'évoque aucun contentieux par le passé.

Une veillée s'est tenue vendredi à Noisy-le-Sec en hommage aux victimes, organisée notamment par l'association franco-tamoule de la commune et par la Ville. Selon Le Parisien, plusieurs dizaines de personnes sont venues devant les locaux du gymnase Jean-François-Visioni et de l'école élémentaire Quatremaire, parfois avec des roses à la main. Cinq arbres en pot ont été installés dans la cour de récréation en mémoire des victimes.