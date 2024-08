En Sicile, les plongeurs ont remonté les corps de tous les hommes disparus de l'épave du voilier de luxe

Les plongeurs ont récupéré, jeudi 22 août, le corps du dernier homme porté disparu à la suite du naufrage lundi en Sicile du super yacht du magnat britannique de la tech Mike Lynch, ont déclaré les gardes-côtes à l'AFP, confirmant ainsi le décès de ce dernier. Au total, trois hommes et trois femmes étaient portés disparus depuis lundi matin et le naufrage du Bayesian au large de l'île italienne. Il ne reste plus désormais dans l'épave que le corps d'une femme, cinq dépouilles ayant été remontées depuis mercredi, selon la même source. Ces cinq dépouilles portent le nombre des morts à six, un membre de l'équipage ayant été retrouvé décédé lundi.

Des plongeurs spécialisés travaillant avec un robot sous-marin en ont remonté quatre mercredi de l'épave du voilier, à 50 mètres de profondeur, gisant à 700 mètres du port de Porticello. Un autre a été récupéré jeudi matin, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ces cinq dépouilles portent le nombre des morts à six, un membre de l'équipage ayant été retrouvé décédé lundi. Une femme reste recherchée, sans que l'on sache laquelle, dans l'attente de l'identification officielle des corps.