Italie : ce que l'on sait du naufrage d'un voilier de luxe en Sicile

Les recherches se poursuivent. Les secours tentent, mardi 20 août, de retrouver les disparus après le naufrage d'un bateau de luxe lundi au large de Porticello en Sicile (Italie). Vingt-deux passagers et membres d'équipage se trouvaient à bord du voilier de 56 mètres de long baptisé Bayesian et battant pavillon britannique. Le navire a été surpris par une tempête dans la nuit de dimanche à lundi, selon les garde-côtes. Il avait quitté le port de Milazzo le 14 août et naviguait autour des îles éoliennes. Un corps a été récupéré lundi, quinze personnes ont été secourues et six sont toujours portées disparues. Voici ce que l'on sait de ce qu'il s'est passé.

Un naufrage provoqué par une trombe d'eau

Le navire a coulé vers 5 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi, selon les garde-côtes italiens. Des vents violents et un véritable déluge ont balayé la côte, provoquant des dégâts matériels dans les établissements de plage. Selon plusieurs médias, dont la BBC, cette zone a été traversée par une trombe marine, une colonne d'air et d'eau en rotation. "Nous n'avons pas vu le tourbillon arriver", a confié au quotidien italien La Repubblica le commandant du voilier James Catfield, transporté aux urgences de la ville de Termini. "J'étais chez moi quand j'ai vu la tornade, a expliqué Pietro Asciutto, un pêcheur de Porticello, à l'agence de presse italienne Ansa. J'ai vu le bateau, qui avait un seul mât, très grand. Je l'ai vu soudainement sombrer."

Karsten Borner, le capitaine d'un autre yacht ancré à proximité au moment de la tempête, a déclaré qu'il y avait eu une "très forte rafale d'ouragan" et qu'il avait dû se battre pour maintenir son bateau stable. Tout à coup, "nous avons remarqué que le bateau derrière nous avait disparu", a-t-il dit à la presse. "Nous avons trouvé ce canot de sauvetage (...) avec un petit bébé et la femme du propriétaire", a-t-il ajouté.

Plusieurs hommes d'affaires portés disparus

Quinze personnes au total ont été secourues et sept ont été dans un premier temps portées disparues – un membre de l'équipage et six passagers. Le corps d'un des sept disparus a ensuite été retrouvé dans l'épave du voilier. Les 12 passagers du bateau venaient du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et d'Irlande et occupaient six suites du Bayesian, rapporte le Guardian. La plupart des passagers étaient des proches du magnat britannique de la tech Mike Lynch, propriétaire du yacht et qui figure parmi les disparus, a dit à l'AFP le directeur de la Protection civile sicilienne, Salvo Cocina.

Cet homme d'affaires de 59 ans, fondateur de l'éditeur de logiciels Autonomy, est l'un des plus célèbres entrepreneurs britanniques dans la tech. Ces dernières années, il avait surtout fait parler de lui pour un procès dans une affaire de fraude liée à la vente de ses logiciels au groupe américain HP pour 11 milliards de dollars en 2011. Il avait été acquitté en juin à San Francisco (Etats-Unis).

Sa fille Hannah, 18 ans, est également portée manquante, mais son épouse, Angela Bacares, a été secourue et admise dans un hôpital local pour de légères blessures, a constaté un correspondant de l'AFP. Le président du conseil d'administration de la banque internationale Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, et l'avocat Chris Morvillo sont également portés disparus.

Les recherches toujours en cours

Lundi, le soleil était de retour, permettant aux secours de mener sur une mer calme des recherches impliquant un hélicoptère et des plongeurs autour de l'épave du bateau, localisée à 50 mètres de profondeur. Mais les secours n'ont retrouvé qu'un seul corps, celui du cuisinier de bord, de nationalité canadienne, explique la télévision publique italienne Rai. Les secours estiment que les dépouilles des disparus sont localisées dans la coque du navire, rapporte Ansa. Mais des meubles entravaient la possibilité d'explorer davantage le navire lundi. Les recherches ont donc repris mardi matin.

Une enquête a été ouverte, sous la coordination de l'Autorité judiciaire de Termini Imerese.