Conseiller de David Cameron, millionnaire... Mike Lynch, le "Bill Gates britannique" qui a disparu dans le naufrage de son yacht au large de la Sicile

Six personnes sont portées disparues depuis le naufrage d’un yacht près de Palerme, au large de la Sicile, lundi 19 août au matin. Le corps du chef cuisinier a été retrouvé tandis que 15 passagers et membres d'équipage ont, eux, pu être secourus par les autorités locales. Piégé dans une tempête, le super-voilier "Bayesian" de 56 mètres de long appartenait au Britannique Mike Lynch, qui fait partie des disparus. Cette personnalité du monde de la tech est surnommée le "Bill Gates britannique".

#Palermo, naufragio imbarcazione a Porticello: proseguono da parte dei #vigilidelfuoco le ricerche delle 6 persone segnalate come disperse. Giunti da Cagliari, Sassari e Roma i #sommozzatori speleo [#19agosto 19:30] pic.twitter.com/7WY30ckxcK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 19, 2024

Né en Irlande, il est diplômé de la prestigieuse université de Cambridge où ses projets portent sur les réseaux de neurones. Mike Lynch crée ensuite une poignée de start-ups liées à la reconnaissance automatique et faciale dans les années 1990, avant de lancer Autonomy en 1996, un logiciel d’analyse de données qui entre rapidement en bourse. Mike Lynch devient conseiller scientifique auprès du Premier ministre David Cameron sur les questions des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Et en 2006, il est fait officier de l’Empire britannique.

En 2011, le mathématicien devient millionnaire en cédant Autonomy au géant de l'informatique américain Hewlett-Packard pour le montant de 11 milliards de dollars. Rapidement, HP l’accuse, lui et son ancien directeur financier, de mauvaise gestion financière. HP dit avoir découvert des "irrégularités comptables importantes", dont un gonflement artificiel des revenus, de la croissance des revenus et des marges d'Autonomy.

Acquitté de toutes les charges en juin dernier

Mike Lynch est inculpé en 2018 aux États-Unis puis extradé pour fraude. Il clame son innocence. Le Britannique encourt une peine maximale de 25 ans de prison. À 59 ans, atteint d’une pathologie pulmonaire, il craint de terminer sa vie en détention, loin de son épouse et de leurs deux filles. Il est finalement relaxé en juin 2024 à l'issue d'un procès à San Francisco, en Californie. "J'ai hâte de rentrer au Royaume-Uni et de retrouver ce que j'aime le plus : ma famille et l'innovation dans ma spécialité", déclare-t-il à l'époque.

Jusqu’au naufrage, lundi 19 août, de son yacht nommé "Bayesian" en l’honneur d’une théorie statistique, Mike Lynch travaillait à réformer les traités d’extradition entre Londres et Washington. Selon le classement des Britanniques les plus riches en 2024, établi par le Sunday Times, Mike Lynch fait partie des 300 plus grosses fortunes du pays. Sa richesse est estimée à 500 millions de livres, soit près de 600 millions d'euros.

Un haut responsable de la banque Morgan Stanley aussi porté disparu

Outre Mike Lynch, sa fille de 18 ans est aussi portée disparue, tout comme Jonathan Bloomer et son épouse, ainsi que Chris Morvillo, selon la liste établie par la protection civile. Jonathan Bloomer est le président du conseil d'administration de Morgan Stanley International, une branche de la banque américaine, et de l'assureur Hiscox. Chris Morvillo, lui, est un avocat qui a défendu Mike Lynch dans son procès aux États-Unis contre HP.