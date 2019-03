Mort du petit Jules renversé par une voiture à Lunéville : ses proches alertent sur la création d'une fausse cagnotte

Une personne a lancé une cagnotte en ligne "pour les funérailles" du garçon. Mais il n'a aucun lien avec lui.

À Lunéville (Meurthe-et-Moselle), des proches de Jules, 2 ans, renversé par une voiture samedi dernier, appellent à la vigilance après qu'une fausse cagnotte a été créée, rapporte jeudi 28 mars France Bleu Sud Lorraine.

Un certain "Mickael", qui s'est fait passer pour le père du petit garçon décédé, a créé sur le site Leetchi cette fausse cagnotte dont la description commençait par ces mots : "Nous créons cette cagnotte pour les funérailles de mon bébé qui a perdu la vie."

La cagnotte n'a récolté aucun don

Ce sont des proches et des habitants de la commune qui ont donné l'alerte. Leetchi a déjà enregistré plus de 500 signalements. Jeudi matin, la cagnotte n'affichait aucun don, et comptait en revanche un certain nombre de commentaires injurieux d'internautes.

Leetchi est "en train de régler le problème avec la personne qui l'a créée", explique au micro de France Bleu le gérant d'un groupe Facebook sur la vie de la commune qui a contacté la plateforme. La page pourrait bientôt être fermée. La police se dit au courant de l'affaire, mais n'a pas encore été saisie.